Na europejskich torach coraz bardziej widać konkurencję. Tam, gdzie dawne państwowe monopole nie są w stanie stworzyć oferty, pojawiają się prywatni przewoźnicy. Holenderska spółka Flywise właśnie ogłosiła, że od przyszłego roku uruchomi sieć połączeń pod nazwą GoVolta. Na początku pociągi mają kursować z Amsterdamu do Berlina, Paryża i Bazylei. Potem pojawią się też kursy z Holandii do Monachium i Kopenhagi czy z Niemiec do Paryża i Brukseli. Spółka zacznie od uruchamiania pociągów dziennych, ale potem chce obsługiwać też nocne. Na kursy nocą postawiła firma European Sleeper. Jeździ już m.in. z Amsterdamu czy Brukseli do Berlina, a od marca przyszłego roku także do Drezna i Pragi.

