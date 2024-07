Przetarg na tunel pod Łodzią

Jak poinformowała w komunikacie spółka CPK, przetarg na budowę 4,6-kilometrowego tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w rejonie Łodzi Fabrycznej będzie trzecim i największym kontraktem na roboty budowlane dla "najbardziej zaawansowanego obecnie projektu kolejowego CPK". Dwa pozostałe są realizowane w centrum Łodzi.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek wskazał, że przetarg na tunel w Łodzi jest dowodem na to, iż spółka kontynuuje realizację inwestycji CPK, kierując się korzyściami dla pasażerów.

Tunel jako ważny element linii "Y"

"Tunel ten będzie bardzo istotnym elementem linii +Y+, która jest naszym priorytetem inwestycyjnym. Po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy w 2032 roku podróż między tymi miastami skróci się do ok. 40 minut, czyli znacznie krócej niż obecnie. Będzie to czas porównywalny z czasem przejazdu warszawskim metrem ze stacji Kabaty do stacji Młociny" - przekazał Lasek.

Jak podała spółka CPK, tunel pod centrum Łodzi, który zostanie wydrążony tarczą zmechanizowaną TBM o średnicy ok. 14 metrów, będzie miał ok. 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach.

Zgodnie z zapowiedzią spółki, otwarcie ofert w przetargu CPK planuje na koniec września. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ceny (ta stanowi 70 proc. kryteriów przetargowych) i kwalifikacji personelu (30 proc.). Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 46 miesięcy od podpisania umowy. (PAP)