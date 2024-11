500 mln pasażerów rocznie

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku polską koleją podróżowało 374,4 mln pasażerów. Wiceszef resortu infrastruktury przewiduje, że w perspektywie 2030 roku liczba pasażerów zwiększy się do 500 mln. "To jest nasz cel" - podkreślił.

Zwrócił jednak uwagę, że "problemem polskiej kolei jest mały udział w rynku przewozów pasażerskich i przewozów towarowych".

Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich

Malepszak przekazał, że w grudniu tego roku i w czerwcu przyszłego roku będą widoczne już pierwsze efekty działań na kolei, które doprowadzą do skrócenia czasu przejazdu pociągów pasażerskich. "Będą to czasy bardzo konkurencyjne nawet dla transportu lotniczego na długich trasach. Docelowo pociągi pomiędzy największymi miastami będą przemieszczały się w ciągu 100, 100 kilkunastu minut. Już w grudniu czasy przejazdów skrócą się o 20-30 minut, a w niektórych przypadkach nawet o godzinę, jak dla pociągu z Wrocławia do Kudowy Zdroju" – stwierdził.

Kolej dużych prędkości

Mówiąc o budowie kolei dużych prędkości, wiceminister poinformował, że połączy ona Warszawę z Łodzią, a dalej jej szlak poprowadzi do Wrocławia i Poznania. "Plan jest taki, żeby tę linię zrealizować do 2035 roku. Jako pierwszy powstanie odcinek łączący Warszawę z Łodzią" - dodał.

Perspektywy rozwoju dla Polregio

Wiceminister poinformował też, że plany dotyczące największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, spółki Polregio, zakładają, że w ciągu dekady wymieni on swój przestarzały tabor na nowe pociągi. Jak powiedział Malepszak, jest to niezbędne, ponieważ obecnie średni wiek pociągów w posiadaniu Polregio sięgnął 42 lat.

Wymiana taboru

"Nasze działania skupiają się na różnych elementach, aby pozyskać finansowanie na nowy tabor dla Polregio. Jest to zarówno Krajowy Plan Odbudowy, z którego planujemy pozyskać część środków. Współpracujemy także z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Staramy się, aby środki pozyskać z Funduszu Modernizacyjnego i Społecznego Funduszu Klimatycznego" - dodał.

Więcej przewozów towarowych

Jak powiedział Malepszak, jedną z kluczowych kwestii dla transportu kolejowego jest zwiększenie liczby towarów przewożonych pociągami.

"Chodzi nam o to, żeby kolej przewoziła więcej transportu intermodalnego, żeby wozić więcej kontenerów z portów Trójmiasta, ze Szczecina i Świnoujścia. Chodzi też o ożywienie szlaków wschód-zachód. Jednym z elementów wyrównywania szans w transporcie jest wprowadzanie opłat na drogach dla transportu towarowego. Ale tych działań musi być więcej, jednym z nich jest obowiązująca już ulga intermodalna dla pociągów" - stwierdził wiceminister.

Podkreślił, że w pierwszej kolejności należy jednak skracać czasy przejazdu pociągów towarowych. "Są już przewoźnicy jeżdżący ze średnią prędkością 60 km/h, są nawet pociągi towarowe jeżdżące ze średnią prędkością prawie 80 km/h, podczas gdy dla całego rynku średnia prędkość pociągu towarowego to około 30 km/h" - zauważył wiceminister.

Sytuacja PKP Cargo

Jak przekazał Malepszak, w styczniu przyszłego roku powinien zostać powołany nowy zarząd PKP Cargo. "Najważniejsze jest, aby ta spółka (PKP Cargo - PAP) utrzymała swój udział w rynku na poziomie około 25 proc. i zdobywała nowe kontrakty. Dzisiaj mniejsi prywatni przewoźnicy wykazują się znacznie większą efektywnością, mierzoną chociażby masą towarów przewożonych na pracownika niż to prezentuje PKP Cargo" - powiedział.

Problem wąskich gardeł

Wiceminister poinformował, że priorytetem dla PKP Polskich Linii Kolejowych będzie załatwienie problemu tak zwanych wąskich gardeł, gdzie pociągi jadą powoli, gdzie są problemy z przepustowością.

"Do końca 2026 roku chcemy na przykład, aby na trasie magistrali węglowej od portu w Gdańsku aż po Śląsk nie było odcinków, które wymagałyby jazdy z prędkością poniżej 100 km/h, tak aby pociąg towarowy, który wyjedzie z Trójmiasta, cały czas stabilnie jechał, aby po ośmiu godzinach być na Śląsku" - powiedział Malepszak.

Przypomniał, że już realizowana jest modernizacja na osi z Trójmiasta w kierunku Bydgoszczy, gdzie powstanie druga linia kolejowa, która będzie biegła przez Kościerzynę.

"W perspektywie następnych 10-15 lat naszym celem powinno być dojście kolei do 20 proc. udziału w przewozach towarów. Dzisiaj ten udział wynosi 10 proc." – powiedział wiceminister.

Łączność cyfrowa na kolei

Malepszak ocenił, że bardzo ważnym problemem, który należy rozwiązać, jest kwestia łączności cyfrowej na kolei.

"Jest to temat toczący się od 2017 roku i nie ukrywam, że trzeba mocno zganić poprzedników za to, co się działo z realizacją tego projektu. Chcemy do końca listopada tego roku mieć już potwierdzenie, czy idziemy dalej z konsorcjum, które zostało wyłonione do realizacji tego projektu. Takiej informacji potrzebuję od PKP Polskich Linii Kolejowych, czyli od inwestora. Jest to bardzo zabagniony projekt" - stwierdził.

"Cały czas jestem optymistą, że uda nam się dojść do porozumienia z konsorcjum na kontynuowanie pracy. System ten jest niezbędny dla kolei dużych prędkości i niezbędny, aby technologicznie wejść na wyższy poziom, także dla pociągów, którymi dzisiaj jeździmy do 160 km/h" - powiedział Malepszak.

Dodał, że bez tego systemu nie jest możliwe poruszanie się pociągów z prędkością wyższą od 200 km/h.

Pod koniec 2017 roku PKP PLK poinformowały o zawarciu umowy o dofinansowaniu środkami unijnymi kolejowego cyfrowego systemu łączności. Jak wtedy podano, system taki miał powstać kosztem 3,44 mld zł, w tym 1,36 mld miało pochodzić z UE. Planowano, że do 2023 r. system ten miał zostać zainstalowany na prawie 14 tys. km linii kolejowych. W marcu 2018 PKP PLK podpisały umowę z konsorcjum firm na realizację przedsięwzięcia, jednak do dzisiaj cyfrowy system łączności ERTMS/GSM-R nie został wdrożony.

GSM-R (GSM for Railways) jest systemem łączności cyfrowej opartym na standardzie GSM, który został zaprojektowany w celu zapewnienia komunikacji w transporcie kolejowym. Umożliwia transmisję głosową, potrzebną do prowadzenia ruchu oraz transmisję danych dla potrzeb np. Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS poziom 2. (PAP)