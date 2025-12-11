PPL w czwartkowym komunikacie podkreśliły, że tegoroczny listopad był najlepszym miesiącem w ponad 90-letniej historii Lotniska Chopina. W listopadzie odprawiono dokładnie 1 mln 808 tys. 639 podróżnych i wykonano 14 tys. 977 operacji (to wzrost o 10 proc. rok do roku), a współczynnik wypełnienia samolotów korzystających z warszawskiego lotniska wyniósł 79,9 proc.

Loty pasażerskie i cargo

Jak wynika z danych PPL, w listopadzie ok. 1,165 mln pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen, a ponad 643,7 tys. poza nią. Ponad trzy czwarte ruchu wygenerowali przewoźnicy tradycyjni. Wzrósł jednak udział niskokosztowych linii lotniczych o 28,5 proc. rok do roku. W tym czasie stołeczny port obsłużył też ponad 12 tys. ton ładunków, czyli o 17,1 proc. więcej niż w 2024 r.

„To osiągnięcie traktujemy jako solidny fundament dla naszych strategicznych projektów rozwojowych – modernizacji Lotniska Chopina i budowy CPK, realizowanych z myślą o przyszłości polskiego lotnictwa, a także bezpieczeństwie i komforcie pasażerów ” - ocenił prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

PPL przekazały również, że od początku 2025 r. do końca listopada lotnisko obsłużyło 22 mln 304 tys. 102 pasażerów. Zwróciły też uwagę, że 28 listopada Lotnisko Chopina po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 22 mln osób w ciągu jednego roku.

PLL LOT, Wizz Air i Ryanair otworzyły nowe trasy

W ramach trwającego obecnie zimowego rozkładu lotów z warszawskiego portu można polecieć do 131 miejsc na świecie. Sezon zimowy w branży lotniczej potrwa do końca marca 2026 r. Nowe trasy otworzyły PLL LOT, Wizz Air i Ryanair. W ostatnim czasie nowe połączenia otworzyły PLL LOT - do norweskiego Stavanger (24 listopada) oraz trzy dni później do fińskiego Rovaniemi.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.