"Wizz Air ogłasza ponowne otwarcie wszystkich baz w Polsce od 17 czerwca 2020 roku i loty na trasach z Polski do najbardziej popularnych krajów takich jak m.in.: Bułgaria, Chorwacja, Islandia, Włochy, Norwegia czy Hiszpania" - poinformował w komunikacie przewoźnik.

Węgierski przewoźnik posiada w Polsce bazy w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Katowicach.

Linia przekazała, że w celu bezpiecznego podróżowania, przewoźnik wdrożył dodatkowe procedury umożliwiające zachowanie dystansu fizycznego podczas wejścia na pokład i zwiększenie poziomu higieny na pokładzie samolotu. Ponadto, pasażerowie powinni dokonywać odprawy i wszelkich opłat online np. za dodatkowy bagaż, aby zredukować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku.

"Mimo że filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie zostaną zobowiązani nosić maski podczas całego lotu. Personel pokładowy będzie rozdawał każdemu pasażerowi chusteczki dezynfekujące. W celu zmniejszenia kontaktu fizycznego, zachęca się do płatności zbliżeniowych podczas zakupów na pokładzie. Z samolotów zostaną usunięte magazyny pokładowe" - czytamy.

Wizz Air zapewnia, że będzie kontynuować rygorystyczny dzienny harmonogram czyszczenia całej floty, z dezynfekcją samolotu zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Linia poinformowała, że od środy będzie można z Wizz Airem polecieć: z Gdańska do m.in. Bergen, Paryża Beauvais, Dortmundu, Eindhoven, Reykjaviku, Oslo Gardenmoen, Stavanger; z Warszawy do m.in. Alicante, Barcelony, Bergen, Bergamo, Burgas, Budapesztu, Brukseli, Rzymu Fiumicino, Reykjaviku, Madrytu, Wiednia; z Katowic do m.in. Burgas, Kolonii, Dortmundu, Eindhoven, Reykjaviku, na Teneryfę; z Krakowa m.in. do Bilund, Eindhoven, Rzymu Fumicino, Reykjaviku, Oslo; z Lublina do Eindhoven; z Poznania do Paryża Beauvais, Eindhoven; z Olsztyna do Dortmundu; ze Szczecina do Stavanger i z Wrocławia do Eindhoven, Reykjaviku, Oslo Torp.

Od północy z wtorku na środę przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do Polski i z Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw, do 30 czerwca będzie obowiązywał zakaz wykonywania lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

Granice Polski z powodu pandemii koronawirusa były zamknięte od 15 marca br.