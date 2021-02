Jak informuje agencja Reutera, wezwanie do inspekcji to efekt doniesień o uszkodzonych panelach oddzielających pokład samolotu od luku bagażowego. Maszyny mają zostać sprawdzone w ciągu 45 dni.

Decyzja FAA potęguje problemy Boeinga, który już wcześniej zmagał się z usterkami produkcyjnymi Dreamlinerów, co spowodowało dodatkowe inspekcje i znaczne opóźnienia w dostawach maszyn.

Tymczasem również w środę odbył się pierwszy lot Boeinga 737 MAX po Europie po 22-miesięcznej przerwie. Wszystkie samoloty tego typu zostały uziemione w 2019 r., po tym jak wady oprogramowania i systemu sterowania maszyny przyczyniły się do dwóch katastrof lotniczych maszyn należących do linii Lion Air w Indonezji i Ethiopian Airlines w Etiopii. Samolot belgijskich linii TUI Air odbył lot z Brukseli do Alicante i Malagi w Hiszpanii.

FAA zezwoliła na powrót 737 MAX do lotów po usunięciu problemów w listopadzie 2020 r.(PAP)