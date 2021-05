PLL LOT nie realizuje połączeń z Polski do Brazylii, RPA, a loty do Indii w 100 proc. są rejsami cargo - przekazał we wtorek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Szef MZ Adam Niedzielski przekazał we wtorek, że w przypadku osób przylatujących z Indii, RPA i Brazylii nawet szczepienie nie będzie zwalniało z konieczności odbycia kwarantanny. Szef GIS poinformował, że od ponad tygodnia służby sanitarne współpracują ze Strażą Graniczną ws. monitoringu przyjezdnych. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski powiedział PAP, że narodowy przewoźnik nie wykonuje rejsów do Brazylii, RPA, a loty PLL LOT do Indii od dłuższego czasu są lotami 100 proc. cargo. W ostatnim czasie lawinowo wzrosła liczba nowych zakażeń w Indiach, dobowy przyrost zakażeń jest najwyższy na świecie. W sobotę tamtejszy resort zdrowia informował o ponad 401 tys. nowych przypadkach w ciągu doby, a z powodu Covid-19 zmarły tam 3523 osoby. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy, w ramach kolejnej fali epidemii, liczba infekcji zwiększyła się o 7,7 mln, co kontrastuje z poprzednim okresem, gdy ponad siedmiomilionowy przyrost zakażeń rozciągnął się na prawie pół roku. Więcej przypadków wykryto jedynie w USA, a ofiar śmiertelnych - tylko w USA i Brazylii.