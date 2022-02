Jak wyjaśnił Majszyk, inżynier kontraktu to podmiot, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji. "Od projektowania, przez realizację robót, aż po etap gwarancji i rękojmi - w ramach opcji. Celem jest realizacja inwestycji kolejowych na najwyższym poziomie , co przełoży się potem na trwałość nowych linii kolejowych" - powiedział.

Dodał, że celem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wyłonienie do 20 wykonawców, którzy będą świadczyć usługi w formule umowy ramowej. Każda firma, która ją podpisze, będzie mogła ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe.

"Wpłynęły 22 oferty: od czterech konsorcjów - złożonych łącznie z ośmiu podmiotów - i 18 firm. Oferenci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji wymagających przedsięwzięć inżynierskich, w tym inwestycji liniowych, kubaturowych i dużych obiektów inżynierskich. Wśród nich są przedsiębiorstwa z Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej" - powiedział rzecznik spółki CPK. Dodał, że w gronie tych podmiotów są firmy, które w swoim portfolio posiadają usługi inżynierskie łącznie w kilkudziesięciu krajach świata.

Pełną listę oferentów udostępniona jest na platformie SmartPZP. Jak podano, do przetargu zgłosiły się m.in. firmy: Sweco Polska, konsorcjum ZBM i ZDI, konsorcjum Koltech Inwestor i Koltech Infra, Systra, Ayesa Polska, INKO Consulting, Ekocentrum, konsorcjum BBF i IDOM, konsorcjum Transprojektu Gdańskiego i B-ACT, Egis Poland, TPF, Voessing Polska oraz grupa Dohwa Engineering i Koreańskie Koleje Państwowe.

"Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie"

"Głównym celem sięgnięcia po formułę umowy ramowej jest chęć przyspieszenia wyboru wykonawców na kolejnych etapach prac dotyczących linii kolejowych. Współpraca ma być prowadzona przez osiem lat. Szacowana wartość zamówienia to ok. 2,5 mld zł " - powiedział Majszyk.

Jak dodał, w zakres zadań objętych umową ramową wejdą m.in. usługi w ramach prac nad projektami: budowlanym i wykonawczym (w tym ich weryfikacja), zastępstwo inwestorskie w trakcie robót budowlanych, ich odbioru oraz przekazania do użytkowania wraz z rozliczeniami, a także opcjonalnie wsparcie poinwestycyjne oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

"Kryteria wyboru wykonawców to przede wszystkim doświadczenie. W dalszej kolejności – przy zamówieniach na poszczególne zadania cząstkowe – będą brane pod uwagę cena i kwalifikacje zespołu, wskazanego przez wykonawcę do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Komisja przetargowa CPK weryfikuje obecnie oferty i pracuje nad rozstrzygnięciem przetargu. Kiedy dopełnione zostaną formalności przewidziane prawem zamówień publicznych, podpisana zostanie umowa ramowa z każdą z wyłonionych ostatecznie firm" - tłumaczy rzecznik.

Majszyk przypomniał, że w październiku ubiegłego roku ogłoszono postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. Natomiast w styczniu spółka otworzyła oferty w postępowaniu na wykonawcę budowlanych prac przygotowawczych na terenie Portu Solidarność, do którego zgłosiło się 19 chętnych. Szacowana wartość tego zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

CPK ma być wybudowany do 2027 r.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Obecnie w ramach programu kolejowego CPK realizowanych jest dziesięć kontraktów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) w całej Polsce o łącznej długości ok. 1300 km. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów granica polsko-czeska; Katowice – Ostrawa; Łętownia – Rzeszów; Zamość – Bełżec,Ostrołęka – Łomża – Giżycko, Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań; CPK – Płock – Włocławek i kolejowego węzła CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.