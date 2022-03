Od poniedziałku z lotniska Katowice odbywają się rejsy ewakuacyjne opuszczających Ukrainę cudzoziemców. "W dniach 28.02 – 02.03 z lotniska w Katowicach odbyło się 12 lotów podczas których odprawionych zostało około 2,5 tys. pasażerów udających się do Uzbekistanu, Kazachstanu oraz Iranu. Brawo @MSZ_RP" - napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Z kolei z lotniska Rzeszów-Jasionka we wtorek do Delhi wyleciało ponad 400 studentów z Indii, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę. Ewakuacja studentów odbywa się we współpracy indyjskiego i polskiego rządu. Z ramienia premiera Narendry Modiego akcję koordynuje minister Indii ds. transportu gen. Vijay Kumar Singh, który w tym celu przybył do Polski. W środę odbywają się kolejne loty z Polski do Indii.

Środa to siódmy dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Do Polski przybyło dotychczas pół miliona uchodźców. Według danych MSZ to 277 tys. 735 obywateli Ukrainy i 2 tys. 401 Polaków, a także m.in. 3 tys. 196 obywateli Uzbekistanu, 2 tys. 268 Białorusinów, 2 tys. 978 obywateli Indii, 2 tys. 255 - Nigerii. Ponadto przyjechało 1 tys. 363 obywateli Algierii, 1 tys. 313 obywateli Maroka, 1 tys. 290 - Afganistanu, 1 tys. 232 - Pakistanu, 993 - USA i 960 - Rosji.