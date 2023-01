Airbus A319 linii IrAero lecący z Irkucka do Czyty ze 157 osobami na pokładzie musiał wczoraj wrócić do portu wylotu ze względu na awarię. W skali całego kraju takich przypadków było już w tym roku kilkanaście. Awarie będą coraz częstsze ze względu na zachodnie sankcje. Rosyjskie linie od marca nie mają dostępu do części zamiennych do airbusów i boeingów. Zdarzają się przypadki kanibalizowania samolotów, czyli wymontowywania części z jednej maszyny do drugiej.