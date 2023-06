Od soboty z lotniska Warszawa-Radom odbywają się pierwsze loty do tureckiej Antalyi. W czerwcu samoloty z Radomia będą latać także do Bułgarii, Albanii i Grecji. Odbywać się będą też - tak jak do tej pory - regularne rejsy LOT do Rzymu i Paryża.

Więcej lotów w wakacje

Puste przestrzenie Reklama Pierwszy czarter do Antalyi w Turcji odleci z Radomia w sobotę w godzinach popołudniowych. Rejsy na tej trasie będą obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Enter Air. "W niedzielę, 11 czerwca odbędzie się pierwszy lot do Tirany w Albanii, 16 czerwca do Prewezy w Grecji i 20 czerwca do Warny w Bułgarii" – przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont. Reklama Więcej lotów w wakacje Zgodnie z zapowiedziami PPL w szczycie sezonu z lotniska w Radomiu wykonywanych będzie 38 operacji tygodniowo, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie. Uroczyste otwarcie lotniska Warszawa-Radom odbyło się 27 kwietnia. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji. Puste przestrzenie Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy posiada m.in. nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m. kw. W budynku, oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa, znajduje się duża strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw. Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.