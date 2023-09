82 proc. ankietowanych pasażerów nie zostało poinformowanych o przysługujących im prawach

Reklama

W przypadku opóźnień przekraczających dwie godziny obsługująca lot linia ma obowiązek zapewnić pasażerom posiłki i napoje na lotnisku, o czym w praktyce widzą nieliczni podróżujący. Zdecydowana większość ankietowanych pasażerów (82 proc.), którzy wzięli udział w badaniu AirHelp nie została jednak poinformowana o przysługujących im prawach w sytuacji zakłócenia ich lotu. Jedynie 37 proc. pasażerów, którzy doświadczyli zakłóceń lotu, otrzymało podstawowe usługi, czyli posiłki i i napoje. Jednak tylko 15 procent z nich dostało wsparcie tylko wówczas, gdy o nie poprosili. Jak przyznają badani, największymi problemami pasażerów, których doświadczyli zakłóceń, są odpowiednio: długie oczekiwanie (potwierdza to 73 proc. badanych), dotarcie do celu w niedogodnym czasie (71 proc.) i stres związany z problemami z podróżą (68 proc.).

Reklama

Co jeszcze pokazują badania AirHelp? Co czwarty pasażer odwołanego lotu nie otrzymał propozycji alternatywnego transportu ani zwrotu pieniędzy.Pasażerowie, którzy musieli zmienić swoje plany w związku z anulowanym lotem mają prawo do alternatywnego transportu lub pełnego zwrotu kosztów. Z takiej możliwości skorzystało także 74 proc. ankietowanych. 33 proc. z nich jednak dopiero wówczas, kiedy zwrócili się z taką prośbą. Zgodnie z obowiązującym prawem, linie lotnicze powinny zapewnić alternatywny transport oraz – w razie potrzeby – także zakwaterowanie. Tymczasem, z badania AirHelp wynika, że nocleg zapewniono jedynie 27 proc. ankietowanym pasażerom, a tylko 20 proc. opłacono również alternatywny transport.

Zakłócenia lotów generują dodatkowe koszty i wydatki dla pasażerów

Jak pokazuje Raport AirHelp, 72 procent ankietowanych pasażerów poniosło dodatkowe koszty i wydatki, których nie planowało, a które wynikały z opóźnień lotów. Koszty te wynoszą średnio 362,50 euro. Większość pasażerów (59 proc.) wydawało pieniądze na jedzenie i napoje – średnio 51 euro. 32 proc. pasażerów poniosło dodatkowe koszty transportu lokalnego (takie jak np. dojazd na lotnisko i z powrotem), które – wg badania – wynoszą średnio 61 euro. Najwyższe są jednak wydatki na przeloty zastępcze lub alternatywny środek transportu (średnio 360 euro) i zakwaterowanie (198 euro), które musiało ponieść odpowiednio: 18 i 15 proc. ankietowanych w badaniu AirHelp.

– Ważne jest, aby pasażerowie znali swoje prawa, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów. Z naszego badania wynika, że proaktywna pomoc ze strony linii lotniczych przełożyłaby się na znaczną poprawę średniego poziomu zadowolenia pasażerów, które teraz wynosi 3,13. Wypłata odszkodowań inicjowana przez same linie lotnicze może zwiększyć zadowolenie pasażerów o 79 procent. Dla linii lotniczych powinno być oczywiste, że otaczają opieką pasażerów, którzy zmagają się z problemami z lotem. A to oznacza, że nie tracą ich jako klientów z powodu braku informacji oraz pomocy w przypadku opóźnień i odwołań lotów, które i tak są irytujące – komentuje wyniki badania Tomasz Pawliszyn, CEO AirHelp

Informacje o badaniu

AirHelp przeprowadziło ankietę wśród 1363 pasażerów, których dotknęło znaczące zakłócenie lotu. Celem ankiety było poznanie kosztów i doświadczeń pasażerów związanych z zakłóceniami lotów. Respondenci pochodzili z ponad 60 krajów, z czego 90 procent mieszka na terenie UE. W przypadku 649 respondentów lot był opóźniony o ponad dwie godziny. W przypadku 457 respondentów lot został odwołany. 157 respondentów spóźniło się na lot przesiadkowy. 71 respondentów miało lot opóźniony o co najmniej dwie godziny. 25 respondentów miało przekierowany lot. Czterech respondentów nie zostało przyjętych na pokład z powodu overbookingu.

O AirHelp

AirHelp to największa na świecie firma specjalizująca się w prawach pasażerów linii lotniczych. Pomaga uzyskać odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty, jak i za odmowę przyjęcia na pokład samolotu. Każdego roku około 10 milionów pasażerów ma prawo otrzymać odszkodowanie za zakłócenie lotu, jednak 85 procent podróżujących samolotami nie zna swoich praw, a jedynie 55 procent z grona tych, którzy są ich świadomi wystąpi o odszkodowanie. Od 2013 roku, czyli od rozpoczęcia działalności, AirHelp uzyskał odszkodowania dla 1,5 miliona pasażerów.