Transport lotniczy towarów odgrywa ważną rolę w globalnym rozwoju gospodarczym. Stanowiąc istotne ogniwo łańcucha dostaw, umożliwia szybki i efektywny przewóz ładunków. Niemniej jednak Polska, choć dynamicznie rozwijająca się gospodarczo, wciąż utrzymuje się pod tym względem na niskim poziomie na tle Europy. Udział naszego kraju w przewozie frachtu lotniczego to zaledwie 1 proc. rynku Starego Kontynentu. Ta niewielka część, jaką zajmuje Polska, oznacza dla krajowego sektora logistycznego wiele wyzwań i uniemożliwia wykorzystanie jego pełnego potencjału. Mimo to podmioty związane z transportem lotniczym stale doskonalą swoje usługi w obszarze air cargo, stając się coraz bardziej innowacyjnymi i liczącymi się graczami na światowej arenie.

Jednym z kluczowych elementów wspierających rozwój transportu lotniczego jest Road Feeder Service. RFS polega na przewozie ładunku drogami w celu dostarczenia go do samolotu lub odbiorcy końcowego. W kontekście Polski rozwój RFS odgrywa istotną rolę w kompleksowym wsparciu sektora frachtu lotniczego, przyczyniając się do zwiększenia jego wydajności. Szacuje się, że transport RFS stanowi nawet 80 proc. rynku air cargo w Polsce. Ta liczba potwierdza istotną rolę, jaką odgrywa ona w zapewnieniu sprawnego transportu towarów na obszarze kraju oraz w przewozach międzynarodowych.

Usługa RFS jest oferowana głównie przez firmy spedycyjne i linie lotnicze. Jak wynika z informacji firmy, jest WELCOME Cargo, jedyny agent handlingowy w Polsce, który świadczy integralną obsługę frachtu, w tym RFS, wykonywany własną flotą. WELCOME Cargo dysponuje siecią nowoczesnych terminali, specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie materiałów niebezpiecznych, radioaktywnych, łatwopsujących, zwierząt i przesyłek wartościowych. Wśród klientów WELCOME Cargo znajdują się m.in. Emirates i grupa LUFTHANSA. W 2023 r., mimo że branża lotnicza nadal się odradza, WELCOME Cargo obsłużył o 10 proc. ładunków więcej niż w 2022 r. i kontynuuje ekspansję, m.in. poprzez otwieranie nowych oddziałów na zasadzie franczyzy – w Łodzi i Olsztynie oraz sukcesywne wprowadzenie kolejnych rozwiązań.

Welcome Cargo Connect (WCC) to usługa wprowadzona na rynek w sierpniu 2023 r., która nie tylko ułatwia transport towarów pomiędzy terminalami w Polsce (Warszawa, Szczecin, Kraków, Gdańsk), lecz także stanowi ważną propozycję dla obsługi tras międzynarodowych, szczególnie na linii Warszawa–Frankfurt. Połączenia krajowe są wykonywane codzienne, a zagraniczne dwa razy w tygodniu. Od czasu uruchomienia usługi Welcome Cargo przewiozło ponad 50 t ładunku.

– Welcome Cargo Connect odpowiada na coraz większe wyzwania w obszarze air cargo, oferując nie tylko szybkość i skuteczność transportu, lecz także elastyczność w obsłudze różnorodnych ładunków. Ta inicjatywa doskonale uzupełnia łańcuch dostaw, zapewniając optymalizację procesów logistycznych – mówi Marcin Osowski, wiceprezes Welcome Airport Services.

Ograniczeniem dla cargo w Polsce jest m.in. niedostatecznie rozwinięta infrastruktura lotniskowa. Aby rozwijać transport lotniczy towarów, konieczne jest stworzenie multiinfrastruktury, która umożliwi skuteczne zorganizowanie przewozów lotniczych z łatwym dostępem do samolotów. Jedynie poprzez zapewnienie kompleksowych usług w zakresie transportu lotniczego firmy przewozowe zyskają możliwość dalszego rozwoju.

– WCC stanowi integralną część kompleksowej oferty, łączącej różne elementy w procesie logistycznym, obejmujące: General Sales Agent, agenta handlingowego, Agencję Celną oraz transport – podkreśla Piotr Rotmański, prezes Welcome Airport Services.