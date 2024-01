"Port Lotniczy Warszawa Modlin nie zmieniał taryfy opłat lotniskowych od dekady. Zmiany są koniecznością, jeśli lotnisko w Modlinie ma się rozwijać. Liczymy na to, że Ryanair zechce spojrzeć w przyszłość, skierować swój wzrok na przyszłe zyski możliwe do osiągnięcia w Modlinie dzięki zmianie cennika. W konsekwencji tej zmiany możliwa będzie rozbudowa terminalu i płyty postojowej" - poinformował we wtorek PAP wiceprezes Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Grzegorz Hlebowicz.

Lotnisko w Modlinie straci 15 tras i zanotuje 14-proc. spadek ruchu

Wcześniej podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie irlandzki Ryanair zakomunikował, że w nadchodzącym sezonie letnim uruchomi 30 nowych tras z Polski, m.in. do Alicante, Chanii, na Korfu czy Maltę - w sumie z naszego kraju zaoferuje 300 połączeń.

Prezes Ryanaira Michael O'Leary powiedział, że przewoźnik rozwija trasy na Lotnisku Chopina w Warszawie i siedmiu innych portach w Polsce, ale lotnisko w Modlinie straci 15 tras i zanotuje 14-proc. spadek ruchu.

"Z powodu wzrostu opłat i niezdolności zarządu Modlina do rozbudowy terminala, Modlin, jako jedyne lotnisko w Polsce, doświadczy spadku ruchu w tym roku. Złe zarządzanie lotniskiem Modlin zmusiło nas do cięcia tras, liczby zbazowanych samolotów i częstotliwości lotów" - wyjaśnił szef irlandzkich linii. O'Leary dodał, że przewoźnik zmniejszy częstotliwość latania z Modlina na 16 trasach.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin obsługuje m.in. regularne rejsy Ryanaira.

Irlandzki Ryanair z siedzibą w Dublinie operuje w Polsce na 13 lotniskach. Przewoźnik ten, według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w pierwszych trzech kwartałach ub.r. przewiózł do i z Polski 12,2 mln pasażerów.

autor: Aneta Oksiuta