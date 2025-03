Luksus ma swoją cenę

Ekskluzywne apartamenty to wąska nisza na rynku nieruchomości, skierowana do specyficznej grupy klientów. To głównie przedsiębiorcy oraz osoby o stabilnej sytuacji finansowej, które mają już aktywa i chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania na jeszcze bardziej prestiżowe.

"Transakcje na poziomie 80 czy 100 tysięcy złotych za metr kwadratowy są faktem. Widzieliśmy już oferty zamknięte na poziomie 120 tysięcy za metr" – mówi Kacprzyk.

Co składa się na tak wysoką cenę?

Podstawowym czynnikiem determinującym wartość luksusowych nieruchomości jest lokalizacja. W Warszawie ceny premium osiągają zawrotne poziomy, podobnie jak w Krakowie, gdzie w centrum ceny przekraczają 40 tysięcy złotych za metr. Jednak to nie tylko położenie wpływa na wartość nieruchomości.

• Architektura i bryła budynku – nowoczesne projekty wyróżniają się unikalnym designem i dbałością o detale.

• Funkcjonalność przestrzeni – w apartamentach premium dominują przestronne układy o powierzchni 100-250 mkw.

• Ekskluzywne udogodnienia – standardem staje się concierge, prywatne strefy wellness, baseny, biblioteki multimedialne, a nawet inteligentne systemy zarządzania mieszkaniem oparte na AI.

• Prestiżowa wspólnota lokatorów – nabywcy takich nieruchomości szukają otoczenia ludzi o podobnym statusie i stylu życia.

Miasto czy rezydencja pod miastem?

Niektórzy zastanawiają się, czy zamiast apartamentu za 80-100 tysięcy za metr w centrum miasta nie lepiej zainwestować w rezydencję z dużą działką poza miastem. Odpowiedź zależy od stylu życia i priorytetów kupujących. Cześć klientów wybiera prywatność i kontakt z naturą, ale inni wolą mieszkać w centrum, gdzie mogą szybko dotrzeć do biura i życia towarzyskiego. "Fenomen Złotej 44 czy Kosmopolitana pokazuje, że wiele osób chce mieć luksusowe mieszkanie w centrum, nawet kosztem prywatności" – zauważa Kacprzyk.

Inwestorzy zagraniczni dostrzegają Polskę

Ciekawym trendem jest rosnące zainteresowanie polskimi nieruchomościami ze strony inwestorów zagranicznych. Amerykanie zaczęli nabywać nieruchomości w Polsce, co świadczy o rosnącym prestiżu naszego rynku. Wielu inwestorów traktuje nieruchomości premium jako bezpieczną przystań dla kapitału. "Widać to po Złotej 44, gdzie wieczorami wiele apartamentów jest pustych – to oznacza, że są traktowane jako inwestycje, a nie miejsca do codziennego zamieszkania" – dodaje ekspert.

Czy ceny mogą jeszcze rosnąć?

Czy limit cenowy na rynku premium w Polsce został już osiągnięty? Eksperci twierdzą, że choć obecnie ceny na poziomie 100-120 tysięcy złotych za metr są rzadkością, to wzrost kosztów gruntów i budowy może w przyszłości doprowadzić do dalszych podwyżek. "Nie jesteśmy jeszcze gotowi na ceny powyżej 150 tysięcy za metr, ale to kwestia czasu" – prognozuje Kacprzyk. "Liczba atrakcyjnych gruntów w centrach miast jest ograniczona, co wpływa na wartość nieruchomości premium".

Nowe projekty premium

W Polsce pojawia się coraz więcej projektów luksusowych. Przykładem jest nowa inwestycja w Juracie, gdzie ceny sięgają 70 tysięcy złotych za metr, a już 400 klientów rozważa zakup. W kurortach nadmorskich standardem staje się sprzedaż w modelu "off-market", gdzie ekskluzywne apartamenty trafiają tylko do wybranych klientów.

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce rośnie w siłę, a ceny za metr kwadratowy w najlepszych lokalizacjach są już wyższe niż w Londynie czy Paryżu. Ekskluzywne apartamenty to nie tylko prestiż i wygoda, ale także intratna forma inwestycji. Nabywcy, którzy kupują te nieruchomości, nie kierują się wyłącznie kosztem, lecz wartością, jaką reprezentuje dana przestrzeń. Trendy wskazują, że zainteresowanie nieruchomościami premium będzie nadal rosnąć, zarówno w Polsce, jak i za granicą.