Enea Operator zrealizuje 3 inwestycje na ok. 46 mln zł ze wsparciem unijnym



Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Enea Operator podpisała trzy umowy na dofinansowanie unijne w kwocie ok. 27 mln zł dla projektów o łącznej wartości ok. 46 mln zł, podała spółka.

"Enea Operator zakończyła 2017 rok podpisując trzy umowy na dofinansowanie unijne bardzo ważnych inwestycji. Dzięki nim przebudowane zostaną dwa Główne Punkty Zasilające (GPZ) w Obornikach i na poznańskim Górczynie. W Poznaniu powstanie również zupełnie nowa stacja elektroenergetyczna Garbary wraz z powiązaniami wysokiego i średniego napięcia. Łączna wartość projektów to prawie 46 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie łącznie prawie 27 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całej aglomeracji poznańskiej bardzo ważne, jest to, że Poznań będzie miał nową stację elektroenergetyczną. Głównym celem jej budowy jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Oprócz wybudowania stacji, która powstanie na Ostrowie Tumskim, przebudowane zostaną również fragmenty linii wysokiego napięcia zasilających stację oraz linii średniego napięcia wyprowadzających moc" - powiedział dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju w Enei Operator Dariusz Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Inwestycja o wartości ponad 20 mln zł zostanie dofinansowana ze środków unijnych kwotą prawie 11,5 mln zł. Poznań czeka również gruntowna przebudowa GPZ-u Górczyn, która unowocześni GPZ wprowadzając najnowsze standardy technologiczne. Ukończenie obu poznańskich inwestycji planowane jest na przełom 2019 i 2020 roku, podano także.

Enea Operator zadba też o poprawę bezpieczeństwa energetycznego gminy Oborniki. Inwestycja warta prawie 14 mln zł ma zostać oddana w połowie 2020 roku.

"W ostatnich latach Oborniki i okolice rozwijają się bardzo dynamicznie. Jest to związane głównie z powstającą tam zabudową mieszkalną i tworzeniem się nowych osiedli, ale również z rozwojem gospodarczym. Przebudowa stacji jest naszą reakcją na to, co dzieje się w tym regionie. Poprzez przebudowę GPZ-u Oborniki chcemy poprawiać jakość oraz ciągłość dostaw energii oraz być gotowi na przyłączenie do sieci nowych Klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych" - dodał Strzelecki.

Każda z trzech inwestycji w ok. 60% dofinansowana zostanie ze środków unijnych. Enea Operator do końca 2017 roku podpisała łącznie 23 umowy ze wsparciem unijnym na inwestycje w północno-zachodniej Polsce na łączną kwotę blisko 385 mln zł, z dofinansowaniem na ponad 246 mln zł, podsumowano w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)