Lekarze rodzinni, geriatrzy i specjaliści medycyny ratunkowej z nowymi uprawnieniami od 1 września 2026 r.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, takie kompetencje mają zyskać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (czyli lekarze rodzinni), geriatrzy, a także specjaliści medycyny ratunkowej.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie to produkty medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które pacjenci otrzymują na podstawie dokumentów wystawionych przez uprawnionych lekarzy.

Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany stanowiące odpowiedź na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest korekta i uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych – wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia.

Co się zmieni dla lekarzy?

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli przepisywać protezy kończyn. Specjaliści medycyny ratunkowej na szpitalnych oddziałach ratunkowych wystawią zlecenia na ortezy oraz gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia lub szyi.

Geriatrzy zyskają prawo do przepisywania m.in. wyrobów kompresyjnych, sprzętu do kontroli cukrzycy, wyrobów wspomagających układ oddechowy. Nefrolodzy będą mogli wystawiać zlecenia na wyroby stomijne.

Projekt nowelizacji zakłada także ujednolicenie uprawnień dla lekarzy posiadających specjalizację w laryngologii, laryngologii dziecięcej, otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej. Ma to wyeliminować dotychczasowe problemy interpretacyjne w przychodniach.

Dodatkowo projekt wprowadza ułatwienia dla osób kupujących seryjne podkolanówki uciskowe, umożliwiając ich wygodne zamawianie drogą wysyłkową (np. przez internet) oraz pozwalając na elastyczny dobór stopnia ucisku w ramach dotychczasowych limitów NFZ.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2026 roku.