Forsal logo

Problemy na rosyjskich stacjach paliw. Gigant wprowadza limity dla kierowców

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 16:01
Problemy na rosyjskich stacjach paliw. Gigant wprowadza limity dla kierowców
Problemy na rosyjskich stacjach paliw. Gigant wprowadza limity dla kierowców/ShutterStock
Jeden z największych rosyjskich koncernów naftowo-gazowych Tatnieft wprowadził we wtorek ograniczenia w sprzedaży paliw na wszystkich swoich stacjach w Rosji. Decyzja zapadła w obliczu trwającej fali ukraińskich ataków na rosyjski przemysł energetyczny.

Reglamentacja paliwa w Rosji

„W chwili obecnej w całej sieci stacji paliw Tatnieftu obowiązują ograniczenia” – przekazała infolinia firmy, cytowana przez agencję Interfax. Płatności za tankowanie pojazdów są obecnie przyjmowane wyłącznie w gotówce — dodano w komunikacie.

Według rosyjskich mediów na stacjach Tatnieftu w Czelabińsku na Uralu kierowcy samochodów osobowych mogą kupić maksymalnie 30 litrów benzyny i 60 litrów oleju napędowego.

Inne sieci już wcześniej wprowadziły limity

Mający siedzibę w Tatarstanie Tatnieft specjalizuje się w poszukiwaniu, wydobyciu i rafinacji ropy naftowej oraz produkcji petrochemicznej. Po wtorkowej decyzji koncern dołączył do grona innych gigantów energetycznych w Rosji, takich jak Łukoil, Gazprom czy Rosnieft, które już wcześniej wprowadziły limity w sprzedaży.

Na początku czerwca na stacjach Łukoila w obwodzie moskiewskim kierowcy mogli kupić jedynie 60 litrów benzyny i 100 litrów oleju napędowego na osobę. Wówczas koncern tłumaczył, że zmiany „są związane z obecną sytuacją na rynku”. Z kolei stacje Gazpromu sprzedawały w tym samym okresie po „100–150 litrów” oleju napędowego na auto w obwodzie moskiewskim.

Drastyczne ograniczenia sprzedaży paliw obowiązują już w kilkunastu regionach Rosji, w tym na anektowanym Krymie oraz w okupowanych przez Kreml częściach obwodów donieckiego i ługańskiego w Ukrainie.

Najtrudniejsza sytuacja na Krymie

W poniedziałek dziennik „Kommiersant” informował, że najtrudniejsza sytuacja panuje na Krymie. Gazeta dodała, że w ponad półmilionowym Sewastopolu od 13 czerwca paliwo można kupić już tylko na dziewięciu stacjach.

Ukraińskie ataki na zakłady petrochemiczne

Problemy z dostępem do paliw w Rosji nasiliły się kilka miesięcy po wznowieniu przez Ukrainę uderzeń w tamtejsze zakłady petrochemiczne. Od Uralu aż po obwód leningradzki drony ukraińskie atakują obiekty energetyczne. Celem tych nalotów – jak deklarują ukraińskie władze – jest doprowadzenie do paraliżu gospodarczego i logistycznego Rosji.

Uderzenia te nie tylko stwarzają poważne trudności dla cywilów, ale także zaburzają dostawy paliw dla rosyjskich wojsk na froncie w Ukrainie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraProblemy na rosyjskich stacjach paliw. Gigant wprowadza limity dla kierowców »
Tematy: RosjaUkrainarynek paliwskutki wojny
Powiązane
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Ukraina w natarciu? Zełenski: „Rosja z każdym dniem traci inicjatywę na froncie”
Ukraina w natarciu? Zełenski: „Rosja z każdym dniem traci inicjatywę na froncie”
Rosja buduje nową "oś zła". Eksperci alarmują: Zagrożenie blisko Polski
Rosja buduje nową "oś zła". Eksperci alarmują: Zagrożenie blisko Polski
Krym
Kryzys paliwowy na Krymie. Rosja wprowadza limity sprzedaży
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat
Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj