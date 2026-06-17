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ZUS ostrzega miliony Polaków. Tak wygląda najnowsze oszustwo

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 07:57
ZUS ostrzega miliony Polaków. Tak wygląda najnowsze oszustwo
ZUS ostrzega miliony Polaków. Tak wygląda najnowsze oszustwo/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzegł w środę przed kolejną metodą oszustów, którzy próbują wyłudzić dane - SMS-ami z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu eZUS. Dodał, by takie wiadomości natychmiast zgłosić pod numer 8080.

Próba wyłudzenia danych

ZUS poinformował, że „podejrzaną wiadomość z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu eZUS”, otrzymał mieszkaniec Zielonej Góry. Jednak zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, aby zweryfikować SMS-a. „Na miejscu urzędnicy potwierdzili jego przypuszczenia – była to próba wyłudzenia danych” – czytamy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznaczył, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych, a urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.

Dostałeś SMS? Oto co trzeba zrobić

„Jeśli na Twój telefon trafił podejrzany SMS, przekieruj go natychmiast na darmowy numer 8080. W ten sposób systemy bezpieczeństwa zablokują złośliwą domenę, a Ty uratujesz przed oszustwem inne osoby” - przekazał ZUS.

Przypomniał, że elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu eZUS (dawne PUE ZUS) i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. „Ewentualnie powiadomienia z ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, np. świadczenia dla rodzin” - dodał.

Przestępcy podszywają się pod ZUS. Oszuści ciągle wymyślają nowe techniki

ZUS podkreślił, że podejrzane SMS-y to tylko jedna z metod działania przestępców, którzy „nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność”. Wskazał, że oszuści podszywający się pod pracowników ZUS np. odwiedzają starsze osoby w ich domach i pod pretekstem weryfikacji dokumentów ZUS kradną gotówkę lub wyłudzają numery PESEL.

Inną z metod działania jest „Błąd w rozliczeniu zdrowotnym”, czyli masowe SMS-y o rzekomej niedopłacie niewielkiej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. „Przestępcy straszą wysokimi karami i podsuwają link do szybkiej płatności” - podał ZUS.

Kolejną techniką - czytamy - jest płatny program emerytalny, czyli telefoniczne oszustwo wymierzone w seniorów, polegające na tym, że głos w słuchawce obiecuje podwyższenie emerytury w zamian za wpłacenie jednorazowej „opłaty rejestracyjnej”.

Oszuści - poinformował ZUS - nakłaniają też do inwestycji z ZUS za pomocą technologii deepfake, czyli fałszywych reklam w mediach społecznościowych. Wykorzystują w nich cyfrowo zmanipulowany wizerunek znanych osób lub urzędników państwowych, zachęcający do udziału w rzekomych „państwowych projektach finansowych”.

Jak się bronić przed oszustami?

ZUS przypomniał, by nie podawać poufnych informacji ani danych osobowych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości, nie klikać w żadne linki przesyłane w e-mailach, SMS-ach czy przez komunikatory, jeśli nie ma stuprocentowej pewności co do ich źródła.

Nie należy też - dodał - otwierać załączników pochodzących z nieznanych adresów e-mail, a w przypadku wątpliwości co do autentyczności wiadomości należy się skontaktować bezpośrednio z ZUS lub zgłosić sprawę na policję.

ZUS przekazał też, by podejrzane reklamy w sieci oraz fałszywe strony internetowe zgłaszać bezpośrednio do CERT Polska - za pomocą formularza na stronie https://incydent.cert.pl lub bezpośrednio w aplikacji mObywatel po wybraniu opcji „Bezpiecznie w sieci”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: ZUSoszustwocyberbezpieczeństwoprzestępczość
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