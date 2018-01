Energa miała wstępnie 525 mln zł EBITDA w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Energa miała wstępnie 525 mln zł skonsolidowanej EBITDA w IV kw. 2017 r., podała spółka. Wynik EBITDA za cały 2017 r. wyniósł 2 168 mln zł.

"Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2017 roku:

- EBITDA grupy 525 mln zł, w tym:

- EBITDA Segmentu Dystrybucja: 382 mln zł,

- EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 139 mln zł,

- EBITDA Segmentu Sprzedaż: 61 mln zł" – czytamy w komunikacie prezentującym szacunkowe dane.

Produkcja energii elektrycznej brutto w IV kw. wyniosła 1 161 GWh, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 5 603 GWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 5 382 GWh, podano także.

EBITDA grupy za 2017 r. to wstępnie 2 168 mln zł, w tym:

- EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 723 mln zł,

- EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 406 mln zł,

- EBITDA Segmentu Sprzedaż: 85 mln zł.

W całym 2017 r. produkcja energii elektrycznej brutto to 4 281 GWh, dystrybucja energii elektrycznej to 22 068 GWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej to 20 615 GWh.

"Miniony rok można już na podstawie wstępnych szacunków wyników uznać za udany z punktu widzenia Grupy Energa. Nie spełniły się obawy niektórych uczestników rynku. Efekty przynosi proces optymalizacji kosztowej i uporządkowanie kwestii nie zawsze korzystnych umów zawieranych przez Grupę w przeszłości. Cieszy dobry wynik najważniejszego Segmentu Dystrybucja, osiągnięty przy wyższych kosztach utrzymania sieci. Jak wiadomo w dystrybucji planujemy inwestycje, które ograniczą tego rodzaju koszty w perspektywie średnio- i długoterminowej" – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

EBITDA za 2017 rok nie zawiera w sobie wpływu zysku z okazyjnego nabycia akcji Polimex-Mostostal w kwocie 50 mln zł ujętego na dzień 30 czerwca 2017 roku. Na podstawie ostatecznego raportu z rozliczenia transakcji zakupu akcji okazyjny zysk został wycofany w grudniu 2017 roku i tym samym obniżył się wynik EBITDA za IV kwartał 2017 roku, zastrzeżono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)