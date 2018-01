Carrefour zamierza w ciągu 4 lat osiągać rocznie 5 mld euro przychodów z handlu online (na poziomie całej grupy). Nie obędzie się jednak bez cięcia zatrudnienia w krajowych centralach, które nie ominą naszego kraju.

To część szerszej strategii realizowanej nowego prezesa oraz CEO firmy Alexandre’a Bomparda, która ma na celu odparcie rynkowych ataków Amazona. Carrefour dąży do całkowitej reorganizacji modelu funkcjonowania i osiągnięcia pozycji globalnego lidera w branży spożywczej.

Wspomniane zmiany doprowadzą do zwolnienia 2,4 tys. pracowników z centrali firmy w Boulogne-Billancourt (gdzie pracuje ogólnie ok. 10 tys. osób). Carrefour planuje także zmniejszyć rozmiar należących do niego dużych hipermarketów oraz ograniczyć o 273 liczbę sklepów byłej sieci DIA.

Carrefour nawiązuje także współpracę z chińskim gigantem technologicznym Tencent Holdings Ltd. Firma zamierza zainwestować w związku z tym w ciągu 5 lat w handel internetowy 2,8 mld euro.

Firma chce wzmocnić swój chiński oddział poprzez zacieśnienie współpracy ze wspomnianym Tencentem oraz siecią sklepów spożywczych Yonghui. Jej celem jest także ograniczenie łącznych kosztów do 2020 roku o około 2 mld euro. Wśród innych celów firmy znajduje się chociażby wzrost zysków ze sprzedaży produktów własnych marek oraz potrojenie przychodów ze sprzedaży organicznej żywności (do 2022 roku).

- Zmagamy się obecnie z głębokim globalnym trendem. Zmieniają się wzory konsumpcji: jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności stają się kluczowe dla naszych klientów – napisała firma w oświadczeniu.

Carrefour zapewnia, że cięcia zatrudnienia będą dotyczyły dobrowolnych odejść.

