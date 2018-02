UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws.przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Cyfrowy Polsat kontroli nad Netią, poinformował Urząd.

Wniosek Cyfrowego Polsatu o zgodę na przejęcie Netii wpłynął do UOKiK 21 grudnia 2017 r., przypomniano.

"W opinii UOKiK przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku dostępu do płatnej telewizji rywalizują o klienta, niezależnie od tego, w jaki sposób dostarczają usługę (w tej sprawie Cyfrowy Polsat poprzez platformę satelitarną, a Netia za pomocą sieci kablowej). Konsument otrzymuje bowiem porównywalną usługę. Natomiast w ujęciu geograficznym rynek zależny jest od stosowanej technologii. Dla operatorów platform satelitarnych jest to co do zasady rynek krajowy, a dla operatorów kablowych rynek ten ograniczony jest zasięgiem sieci i stanowi obszar miasta lub miejscowości" - czytamy dalej.

Urząd musi przede wszystkim sprawdzić udziały Cyfrowego Polsatu, Netii oraz ich konkurentów na lokalnych rynkach. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie przez UOKiK badania tego rynku, podano również.

"Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia" - podsumowano.

Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę.

Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat poinformował, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)