"PKN Orlen to firma o wyjątkowym znaczeniu, nie tylko z uwagi na skalę działania, ale też na kluczową i strategiczną rolę w budowaniu siły polskiej gospodarki. Zarządzanie nią wiąże się zatem ze szczególną odpowiedzialnością wobec wszystkich grup interesariuszy. Przejmując jej stery pragnę zapewnić, że zarząd w nowym składzie zadba o konsekwentne wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą" - napisał w przesłanym PAP komunikacie prezes PKN Orlen.

"Chcemy realizować strategię firmy i Grupy Kapitałowej, poszukując jednocześnie możliwości głębszej, ewolucyjnej optymalizacji jej działania. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym chcemy realizować odważną wizję rozwoju, która pozwoli nam skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie" - dodał.

Prezes poinformował, że zarząd doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, stawianych przez nowoczesną gospodarkę, szczególnie przed firmami z szeroko definiowanej branży energetycznej.

"Wiemy jednak również, że kluczem do sukcesu, jest być przygotowanym na różne scenariusze, dlatego dużą uwagę będziemy poświęcać analizie potencjalnych szans na rozwój naszej działalności" - poinformował prezes Orlenu.

"W poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej będziemy budować firmę nowoczesną, opartą o innowacyjność i nowe technologie. Naszą sieć detaliczną zamierzamy, zgodnie z przyjętą strategią, przygotowywać do dystrybucji paliw alternatywnych i rozwijać jej ofertę ukierunkowaną na potrzeby wciąż nowych oczekiwań klientów" - dodał.

Prezes poinformował też, że spółka planuje również aktywnie rozbudowywać nowoczesną chemię, która już dziś stanowi blisko jedną piątą polskiego przemysłu, a jej znaczenie będzie rosło, nie tylko w naszej, ale też globalnej gospodarce.

"Chcemy by wszystkie te działania odbywały się przy dobrej i otwartej komunikacji z rynkiem, tak by wszyscy nasi interesariusze mieli pełną świadomość kierunku, który obraliśmy i realizowanych przez nas celów. Dużą wagę przywiązujemy także do umacniania nowoczesnej kultury organizacyjnej, bo tylko w takich warunkach możemy skutecznie utrwalać naszą wysoką pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku" - poinformował prezes PKN Orlen.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa, na prezesa płockiego koncernu w poniedziałek. Odwołała jednocześnie z zarządu spółki dotychczasowego prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Wcześniej, pod koniec ub. tygodnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen wymieniło trzy osoby z Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącą.

Zdaniem analityków, zmiana w zarządzie PKN Orlen zaskoczyła inwestorów. We wtorkowej rozmowie z PAP ekspert rynku Wojciech Jakóbik poinformował, że najlepsze co, jego zdaniem, może zrobić nowy zarząd to jasno wypowiedzieć się w sprawie zaangażowania spółki w elektrownię jądrową i inwestycję w Czechach.

"Decyzja właściciela zaskoczyła inwestorów, co widać po zmianie wartości akcji spółki - choć trzeba brać pod uwagę sytuację na rynkach; do polityki Orlenu, przynajmniej dopóki nie dojdzie do jasnych deklaracji nowych władz, wkradł się element niepewności w co najmniej dwóch obszarach. Pierwszy, to pojawiające się spekulacje na temat udziału PKN Orlen w projekcie jądrowym. Zjazd (wartości akcji spółki - PAP) nastąpił już po ujawnieniu tych przecieków" - powiedział PAP redaktor naczelny branżowego portalu Biznesalert Wojciech Jakóbik.

W ocenie eksperta rynku energii Piotra Maciążka, zmiany w zarządzie PKN Orlen, w tym powołanie nowego prezesa, mogą mieć związek z planami rządu co do finansowania elektrowni jądrowej.

"W moim przekonaniu nie bez powodu były już wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski w piątek informował o możliwości partycypacji PKN Orlen w budowie elektrowni jądrowej" - powiedział PAP we wtorek Maciążek. Jego zdaniem, "najwyraźniej Ministerstwo Energii za pomocą roszad kadrowych chce doprowadzić do sytuacji, w której największy polski koncern, posiadający sporo zasobów pieniężnych, dołożyłby się do projektu jądrowego".

O tym, że PKN Orlen analizuje udział w projekcie budowy elektrowni jądrowej poinformowała agencja Reuters, publikując wywiad z wiceprezesem spółki Mirosławem Kochalskim.

>>> Czytaj też: Nowy szef Orlenu zaczął od czystki. Dyrektorzy tracą stanowiska