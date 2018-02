Spółki zależne KGHM wykonają szyby w Wielkiej Brytanii dla grupy Sirius Minerals



Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. („DMC"), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A. zawarły umowę z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Kontrakt zakłada realizację przez DMC usług projektowania oraz głębienia czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii, podał KGHM.

"To jeden z największych kontraktów w historii DMC. Liczę na to, że jego realizacja umocni pozycję spółki w sektorze górniczym jako podmiotu, który świadczy usługi z wykorzystaniem najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych" - powiedział prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

DMC wykona głębienie szybów produkcyjnego i materiałowo-zjazdowego o głębokości ok. 1600 m każdy oraz dwóch szybów będących częścią podziemnego systemu transportu urobku o głębokości ok. 350 m każdy, podano także.

DMC będzie głębić wyrobiska szybowe z wykorzystaniem nowoczesnego kombajnu urabiającego SBR (ang. shaft boring roadheader), który pozwala na jednoczesne głębienie szybu kombajnem oraz wykonywanie obudowy. Dodatkowo konstrukcja zostanie odpowiednio zmodyfikowana, aby mogła być wykorzystana do głębienia szybu o głębokości ok. 1600 m.

"Kontrakt otwiera drogę do zaangażowania w projekt Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. spółki z grupy kapitałowej KGHM, która specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie infrastruktury górniczej. Firma wykonała wszystkie 30 szybów kopalni KGHM" - czytamy dalej w komunikacie.

"Kontrakt przewiduje możliwość zlecenia przez DMC podwykonawstwa części prac dla spółki PeBeKa. To zapewni możliwość pozyskania nowych kontraktów zagranicznych, co zakłada strategia rozwoju tej spółki" - wskazał Domagalski.

Przez ponad 35 lat działalności DMC dostarcza kompleksowe usługi górnicze, począwszy od głębienia szybów i prac wiertniczych aż do całościowej budowy kopalni i jej eksploatacji. Firma wykonywała szeroki zakres prac w dużych zakładach górniczych złota, niklu, miedzi, potażu, cynku i innych metali oraz minerałów. Kluczowym projektem realizowanym przez DMC w ostatnich latach jest projekt głębienia szybów dla projektu górniczego Jansen, którego właścicielem jest BHP Billiton. DMC realizuje kontrakt od końca 2010 r. i w tym roku kończy prace, podano też w materiale.

Sirius Minerals PLC jest spółką notowaną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada pozwolenie na budowę zakładu górniczego Woodsmith Polyhalite Mine wraz z dodatkową infrastrukturą o zdolności wydobycia na poziomie 10 mln ton polihalitu rocznie w pierwszej fazie inwestycji. Sirius Minerals PLC realizuje inwestycję poprzez spółkę celową York Potash Ltd., będącą bezpośrednim właścicielem projektu.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)