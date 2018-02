Mo-Bruk ma 41 mln zł w backlogu na br., liczy na dużo lepszy r: r 2018 r.



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Backlog Mo-Bruku na bieżący rok wynosi 41 mln zł - według stanu na luty br. - wobec 24,5 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Józef Mokrzycki. Wzrost backlogu i zmiany na rynku gospodarki odpadami w Polsce i Europie sprawiają, że rok 2018 zapowiada się - według zarządu - "dużo lepiej" niż i tak bardzo udany ubiegły rok.

"W lutym 2017 mieliśmy wygrane przetargi na 24,5 mln zł, w lutym 2018 r. mamy wzrost o 80%, do 41 mln zł. Czekają nas kolejne przetargi w tym roku. Dziś mogę patrzeć na przyszłość z optymizmem, 2018 r. zapowiada się dużo, dużo lepiej" - powiedział Mokrzycki podczas konferencji prasowej.

"Na pewno dynamika wzrostu będzie się utrzymać w co najmniej w takim, może nieco lepszym, tempie" - dodał dyrektor finansowy Rafał Janik, komentując wstępne wyniki 2017 r.

Według niego, spółka "powinna utrzymać" także tempo spadku zadłużenia finansowego, które wynosiło 66,3 mln zł na koniec 2015 r., 43,3 mln zł na koniec 2016 r. i 32,5 mln zł na koniec 2017 r.

Prezes wskazał także, że posiadane moce przerobowe spółki są obecnie wykorzystywane w 30-35%, co sprawia, że "w najbliższym czasie Mo-Bruk nie musi - przez 2 lata - myśleć o kolejnych inwestycjach. W najbliższym czasie możemy z powodzeniem konsumować moce przerobowe".

Według niego, duży potencjał rynku odpadów kształtują przede wszystkim:

- wymogi UE w zakresie przetwarzania odpadów

- regulacje prawne - wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów

- potrzeba likwidacji "bomb ekologicznych"

- ograniczenie szarej strefy - nieuczciwych praktyk w pozbywaniu się odpadów

- coraz większa świadomość społeczna

- wzrost zamożności społeczeństwa i produkcji odpadów, wyliczył Mokrzycki.

Mo-Bruk podał dziś, powołując się na wstępne dane, że odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 65,6 mln zł w 2017 r. wobec 53,2 mln zł w 2016 r.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów (docelowo produkcja granulatu cementowego), produkcja RDF (paliwa alternatywnego) i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych.

(ISBnews)