Oferta Novaturas zaczyna się dziś od budowy księgi popytu, cena maks. 13,5 euro



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Łączna wartość oferty publicznej Novaturas, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, ustalonej na poziomie 13,5 euro (56,11 zł) może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli, podała spółka. Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca.

"Oferta obejmuje 3 903 500 akcji, tj.50% istniejących akcji spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza - Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty. W przypadku dużego popytu na akcje spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1 249 120 akcji, tj. do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli" - czytamy w komunikacie.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej akcji Novaturas jest następujący:

- 26 lutego - 8 marca 2018 r. roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

- 27 lutego - 7 marca 2018 r. przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych

- 8 marca 2018 r. publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych

- około 21 marca 2018 r. pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie.

"Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii oraz dalsza ekspansja geograficzna na perspektywicznym rynku białoruskim. Dążymy do dalszego zwiększania skali działalności, utrzymując jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami operacyjnymi i niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie inwestujemy w aktywa trwałe, takie jak biura, hotele, samoloty czy autobusy, lecz skupiamy się na podstawowej działalności, a wypracowywanymi zyskami wolimy regularnie dzielić się z akcjonariuszami. Novaturas to zatem unikalne połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej" - powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.

Oferta publiczna akcji dotyczy zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie. Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.

Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład Konsorcjum Detalicznego, tj. Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)