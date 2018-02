Immofinanz nadal zawiesza rozmowy ws. fuzji z CA Immo, może sprzedać jej udziały



Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza i zarząd Immofinanz zdecydowały o dalszym zawieszeniu szczegółowych rozmów na temat potencjalnego połączenia pomiędzy CA Immobilien Anlagen (CA Immo) i Immofinanz, podała spółka. Immofinanz poinformował też, że przeanalizuje inne strategiczne opcje, w tym sprzedaż udziałów CA Immo.

"Połączenie obu spółek w r.obr. 2018 nie jest zatem oczekiwane, z obecnego punktu widzenia" - czytamy w komunikacie.

Immofinanz, w związku z powodzeniem reorganizacji spółki i sprzedażą rosyjskiego portfolio oczekuje poprawy wskaźników grupy w kolejnych kwartałach. Ta poprawa "powinna by uwzględniona w możliwie najlepszy sposób w ewentualnych przyszłych negocjacjach z CA Immo z pożytkiem dla akcjonariuszy" - podano także.

"Niezależnie od możliwości fuzji, działania będą uwzględniać ocenę innych opcji strategicznych, wśród nich możliwą zyskowną sprzedaż inwestycji w CA Immo" - czytamy dalej.

W 2016 r. Immofinanz nabył 25 690 163 akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo), stanowiących ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Nabycie udziałów miało być pierwszym krokiem do pełnego połączenia spółek.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)