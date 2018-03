Budimex Nieruchomości spodziewa się liczby przekazań 'nie gorszej' r: r w 2018 r.



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości spodziewa się, że poziom przekazań mieszkań (sprzedaży notarialnej) będzie w tym roku "nie gorszy" niż w 2017 r., kiedy spółka przekazała 1 914 lokali.

"Wyniki tego roku w sprzedaży powinny być nie gorsze" - powiedział Urbański podczas konferencji prasowej, przypominając, że jest to zgodne ze strategią spółki, zakładającą osiąganie wyników podobnych lub lepszych r/r.

Dodał, że nieco niższa może być przedsprzedaż mieszkań (przede wszystkim ze względu na wysoką bazę dzięki inwestycji Nowe Czyżyny w Krakowie), choć będzie ona miała ze względu na miks projektów korzystniejszą strukturę.

Zapowiedział także, że w tym roku Budimex Nieruchomości rozpocznie swój pierwszy projekt we Wrocławiu, obejmujący ok. 1000 mieszkań.



Prezes Dariusz Blocher w komentarzu do wyników 2017 r. przypomniał, że w ub.r. przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 457 mieszkań i była o 10% (158 mieszkań) niższa niż w roku poprzednim. Osłabienie tempa przedsprzedaży wynika przede wszystkim z kończącej się, bardzo atrakcyjnej, oferty projektu Nowe Czyżyny w Krakowie, wyjaśnił.

Podał też, że Budimex kontynuuje rozbudowę banku ziemi. W 2017 roku kupił działki w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście a także pierwszą działkę, na ponad 1 000 mieszkań, we Wrocławiu. Dzięki temu kolejny rok z rzędu zwiększył portfel projektów gotowych do uruchomienia - obecnie jest to prawie 8 000 mieszkań. Utrzymanie w kolejnych latach rocznej przedsprzedaży na poziomie 1 500 lokali będzie wymagało stałego poziomu około 4 000 mieszkań w budowie, wskazał.

Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2017 roku 1 914 aktów notarialnych. Wzrost w porównaniu do roku 2016 wyniósł 61% i wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia przekazań notarialnych w ramach projektu Nowe Czyżyny. Przychody ze sprzedaży wyniosły 499 mln zł, co oznacz wzrost o 43% r/r. Zysk netto wzrósł z 41 mln zł w roku 2016 do rekordowych 54 mln zł w roku 2017.

(ISBnews)