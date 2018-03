Erbud: Akwizycja IVT wesprze cel poprawy rentowności grupy



Dusseldorf, 02.03.2018 (ISBnews) - Przejęcie niemieckiej IVT Weiner + Reimann (IVT) bardzo dobrze wpisuje się w jeden z głównych celów Erbudu, jakim jest poprawa rentowności, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Rentowność EBIT spółki IVT na poziomie ok. 6% wyznacza też średnioterminowy cel dla polskiej spółki serwisowej - Erbud Industry.

"My chcemy tę 6-procentową rentowność IVT utrzymać. Nasza rentowność w Erbudzie jest na poziomie ok. 2%. Czyli przejmując tę spółkę, robimy krok do podwyższenia rentowności w całej grupie. W tej chwili mocno pracujemy, żeby nasza rentowność się poprawiła, musimy ją w 2018 r. poprawić, a w kolejnych latach jeszcze bardziej" – powiedział Grzeszczak podczas spotkania prasowego z okazji akwizycji IVT.

Podkreślił też, że poza dobrą rentownością IVT do grupy Erbudu wnosi know-how, który może być przekazywany do spółek serwisowych w Polsce.

"Wydaje mi się że to jest kwestia czasu, kiedy ich rentowność się poprawi. Chcemy, aby nasz 'startup' Erbud Industry miał rentowność [EBIT] o wiele wyższą niż dzisiejsze 2-3%. Taki jest cel na najbliższe parę lat w Polsce. W postaci IVT mamy firmę, która osiąga 6%, czyli wynik, który chciałoby się mieć w segmencie inżynieryjnym i serwisowym" – kontynuował prezes.

Grzeszczak wskazał, że przed samą IVT jest teraz czas "zdrowego i spokojnego rozwoju organicznego" w regionie, z którego się wywodzi.

"To firma, która naprawdę do nas pasuje, nie zamierzamy czegokolwiek zmieniać. Widzimy, że firma jest dobrze zorganizowana, samodzielna, ma rynek, który od wielu lat budowała" – podkreślił.

Z kolei przedstawiciele IVT zaznaczyli, że spółka znajduje się w momencie wzrostowym, w którym potrzebowała silnego partnera i "w Erbudzie takiego partnera znalazła".

Zysk netto IVT sięgnął 0,96 mln euro w 2017 r. wobec 0,79 mln euro rok wcześniej przy przychodach 23,43 mln euro wobec 25,63 mln euro.

IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen działa od 1982 roku. Zatrudnia 241 osób. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)