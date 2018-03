Bricks Acquisitions Limited ogłosił przymusowy wykup 1,84% akcji Robyga po 4 zł



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Bricks Acquisitions Limited, po rozliczeniu wezwania na akcje Robyg, w którym nabyło 98,16% walorów, ogłosiło przymusowy wykup 5,34 mln akcji (ok. 1,84% kapitału) po cenie 4 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący.

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 5 335 155 akcji, stanowiących około 1,84% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 5 335 155 głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz reprezentujących około 1,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. [...] Cena wykupu wynosi 4 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Bricks Acquisition Limited zapowiedziało wcześniej, że zamierza ogłosić przymusowy wykup pozostałych akcji.

Na początku grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg, jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Pierwotnie zaoferowana cena wynosiła 3,55 zł za akcję, a 29 stycznia 2018 r. została podniesiona do 4 zł za akcję.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)