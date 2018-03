Aktywa Quercus TFI wzrosły m: m do 4,47 mld zł na koniec lutego



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 468,2 mln zł na koniec lutego br., podała spółka. Na koniec stycznia b.r. było to 4 669,1 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 3 575,9 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 122,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

- 175,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 61,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 389,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 25,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 4 stycznia 2018 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 25,7 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 92,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,7 mln zł, podano także.

„Luty był kwintesencją tego, czego oczekujemy po roku 2018. Indeksy giełdowe na świecie podlegały silnym wahaniom. Nieźle zachowywały się tylko akcje amerykańskie i rynków wschodzących. Ale S&P500 jest od początku roku już tylko 1,5% na plusie. Na innych rynkach było gorzej. Przykładowo niemiecki DAX stracił -3,7% przez 2 miesiące. Dolar, rentowności obligacji i ceny surowców również podlegały sporej zmienności. Na GPW doszło do sporej przeceny. WIG traci po 2 miesiącach 3,2%. Korektę relatywnie lepiej zniosły średnie i mniejsze spółki, co jest zgodne z naszymi założeniami na rok 2018. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 3,38%. Złoty nieco się osłabił" - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -150 mln zł i związane było głównie z wycofaniem środków przez dwóch dużych inwestorów instytucjonalnych. Największe napływy zanotował Quercus lev (+12 mln zł), zaś największe odpływy Quercus Ochrony Kapitału (-140 mln zł).

"Reasumując, po lepszym początku nowego roku na rynkach finansowych, luty przyniósł znaczący wzrost zmienności. Podtrzymujemy nasze ostrożne podejście i zalecamy bardziej defensywne strategie, takie jak Quercus Ochrony Kapitału czy Quercus Stabilny" - dodał prezes.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)