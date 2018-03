Konsorcjum Stali miało wstępnie 41,51 mln zł zysku netto w 2017 r.



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 41,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,53 mld zł przychodów w 2017 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

"Skonsolidowany zysk finansowy netto grupy kapitałowej emitenta za 2017 r. wyniósł 41 512 tys. zł, co stanowi spadek o 1 209 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za 2017 r. wyniósł 1 531,67 mln zł, co stanowi wzrost o 311,37 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano również.

"Zdaniem zarządu bardzo dobry wynik finansowy netto grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 - porównywalny do rekordowego w historii grupy kapitałowej emitenta wyniku finansowego netto za rok 2016 - jest efektem właściwego wykorzystania przez emitenta dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w roku 2017" - czytamy dalej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)