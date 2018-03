Tauron zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki aukcjom elektronicznym



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki zastosowaniu aukcji elektronicznych, poinformował wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński.

"Naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiej konkurencyjności postępowań przetargowych. W 2017 roku osiągnęliśmy wynik średnio 4 oferty na każde zadanie w postępowaniach powyżej 14 tys. euro. Wysoka konkurencyjność przetargów pozwala na osiąganie oszczędności w zakresie zakupów, a dzięki aukcjom elektronicznym grupa zaoszczędziła już ponad 500 mln zł" - powiedział Kamiński, cytowany w komunikacie.

Tauron rozpoczyna drugi cykl spotkań dla potencjalnych wykonawców dostawców i producentów chcących współpracować ze spółkami grupy. W 2017 r. w spotkaniach wzięło udział 800 firm.

"Dzięki spotkaniom z rynkiem w nowej formule komunikacji zaobserwowaliśmy poprawę przepływu informacji z kontrahentami, co przełożyło się na wzrost konkurencyjności na postępowaniach przetargowych. Transparentny i otwarty dialog z kontrahentami to zasady, którymi kierujemy się w relacjach biznesowych. W bieżącym roku również zamierzamy spotykać się z kontrahentami, którzy współpracują z naszymi kluczowymi spółkami" - wskazał wiceprezes.

Podczas pierwszego spotkania w nowym cyklu, w spółce zależnej Tauron Ciepło przedstawiony zostanie planowany zakres prac remontowych i inwestycyjnych przewidzianych na rok 2018, w tym również prac w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji. W drugiej części spotkania zainteresowane firmy będą mogły uzyskać m.in. informacje na temat: wymogów formalnych w postępowaniach przetargowych, zasad obowiązujących we współpracy z firmami zewnętrznymi, procedur bezpieczeństwa dla firm wykonawczych oraz zasad korzystania z platformy zakupowej Taurona.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)