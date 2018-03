ING BSK proponuje 3,2 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 416,3 mln zł, co stanowi 29,7% skonsolidowanego zysku netto oraz 30,9% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,2 zł brutto.

"Wysokość proponowanej dywidendy jest zgodna z wcześniejszą intencją zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok (...) Jednocześnie zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 25 kwietnia 2018 roku, a terminu wypłaty na dzień 10 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. bank miał 1 403,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 253 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)