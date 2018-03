PGG odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG. W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów.

Wynik EBIDTA dla PGG to 420 mln zł za IV kw. 2017 r., a za cały 2017 r. było to 1 594 mln zł, podała PGE w prezentacji wynikowej.

Wydobycie węgla w PGG wyniosło 7,68 mln ton w IV kw. a w całym 2017 r. było to 28,1 mln ton. Sprzedaż węgla wyniosła 7,81 mln ton w IV kw. br. i 27,76 mln ton w całym 2017 r.

Capex w całej grupie wyniósł 500 mln zł w IV kw., a w całym 2017 r. wyniósł 1 322 mln zł.

"Przedstawione dane obejmują wyniki 4 kopalni nabytych od KHW w dniu 1 kwietnia 2017, uwzględnione proporcjonalnie do okresu, w jakim jednostki te jednostki należą do PGG" - czytamy w prezentacji.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

