PGE: Dostosowanie wszystkich aktywów do BAT to koszt ok. 1,9 mld zł



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł, podała spółka.

"Szacowane nakłady na dostosowanie do unijnych norm środowiskowych, czyli konkluzji BAT, dla całej Grupy PGE wraz z nowymi aktywami, wyniosą ok. 1,9 mld złotych. To mniej, niż zakładano." – czytamy w komunikacie.

W maju 2017 r. PGE szacowała, że dostosowanie do konkluzji BAT samych przejętych przez nią aktywów EDF wymaga nakładów rzędu 600-700 mln zł.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

