PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła r: r do 56,79 TWh w 2017 r.



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 56,79 TWh w 2017 r. (wobec 53,67 TWh w 2016 r.), w tym z węgla brunatnego 39,05 TWh, podała spółka.

"To efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach 'średnich' i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9% r/r, co jest związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła.

"Fuzja wpłynęła także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23% i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów" – czytamy dalej.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19% r/r osiągając wartość 1,28 TWh, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh, podano także.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

