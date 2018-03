PGE szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych na 12-14 mld zł



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, poinformował prezes Henryk Baranowski.

"To, na czym się opieramy, jeśli chodzi o koszty, to rząd wielkości 12-14 mld zł, w tej kwocie mniej więcej 1/3 to koszty przyłącza. W zależności od tego, jak przebiegną negocjacje w sprawie przyłącza, będzie to obciążało ten projekt lub nie" - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami.

Z kolei w przypadku rozważanych bloków gazowych zakładany koszt to 700-850 tys. euro za MW, wskazał także prezes.

PGE podała wcześniej, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady. Grupa analizuje budowę trzech bloków energetycznych opalanych gazem o łącznej mocy 1 500 MW.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)