Ofertę konsorcjum Budimeksu oceniono najwyżej w przetargu na budowę drogi S14



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 - zachodniej obwodnicy Łodzi", poinformował Budimex. Wartość kontraktu wynosi 456,75 mln zł netto.

"Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące, że oferta konsorcjum Budimex SA - lider konsorcjum (50%) i Strabag Sp. z o.o. - partner konsorcjum (50%) została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł 'Łódź Lublinek' - węzeł 'Łódź Teofilów' Zad. B - Odcinek II węzeł 'Łódź Teofilów' (bez węzła) - DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A - Odcinek I węzeł 'Łódź Lublinek' - węzeł 'Łódź Teofilów' Powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 26 marca 2018 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w komunikacie.



Wartość kontraktu wynosi 456 748 863 zł netto, termin rozpoczęcia ustalono na datę zawarcia umowy, podano również.



"Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

