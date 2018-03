Zysk netto Fortuny wzrósł wstępnie o 86,4% r: r do 15,4 mln euro w 2017 r.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Fortuna Entertainment Group odnotowała 15,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi wzrost o 86,4% r/r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Solidne wstępne wyniki finansowe za 2017 rok odzwierciedlają naszą strategię rozwojową, polegającą na inwestycjach w doskonałość operacyjną i nowe platformy oraz na ekspansji regionalnej. Dzięki temu odnotowaliśmy istotny wzrost wszystkich zgłaszanych kluczowych wskaźników . Wartość przyjętych zakładów wzrosła rok do roku o 93,1% i wyniosła 2 mld euro. Wygrane brutto wyniosły 305,4 mln euro,

zaś EBITDA – 55 mln euro, ze wzrostem rok do roku odpowiednio o 87,4% i 148,1%. Z korektą z tytułu jednorazowych kosztów w związku z fuzjami, przejęciami i integracją, wzrost EBITDA był na poziomie 169% rok do roku" - powiedział prezes Per Widerström, cytowany w komunikacie.

W 2017 roku spółka odnotowała całkowite przychody w kwocie 212,4 mln euro, czyli o 100% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu online, w szczególności jeżeli chodzi o zakłady wzajemne na wszystkich pierwotnych rynkach, a także z rozwoju segmentu gier sportowych online w Czechach oraz z konsolidacji nowo nabytych podmiotów: Hattrick Sports Group i rumuńskich podmiotów Fortbet, podano także.