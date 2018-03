Zysk netto Magellana wzrósł r: r do 33,86 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Magellan odnotował 33,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 29,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 44,34 mln zł wobec 34,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,57 mln zł w 2017 r. wobec 162,07 mln zł rok wcześniej.

"Kontraktacja grupy łącznie w roku 2017 osiągnęła wartość 2 894 363 tys. zł i była o 499 090 tys. zł, tj. o 21% wyższa od kontraktacji okresu porównywalnego" - czytamy w raporcie.

"Do bardzo dobrych wyników sprzedażowych przyczyniła się wysoka aktywność grupy na:

- rynku polskim - fundusz Komunalny FIZ działający na rynku samorządów terytorialnych zrealizował w 2017 roku kontraktację bilansową o wartości prawie sześciokrotnie wyższej niż w roku ubiegłym, a spółka MEDFinance S.A. świadcząca usługi w zakresie kompleksowego finansowania procesów inwestycyjnych osiągnęła w 2017 roku 32% wzrost sprzedaży w porównaniu do 2016 roku;

- rynkach zagranicznych - spółka słowacka zrealizowała w 2017 roku 58% wzrost wartości kontraktacji bilansowej w stosunku do okresu porównywalnego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,11 mln zł wobec 16,86 mln zł zysku rok wcześniej.



Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali.



(ISBnews)