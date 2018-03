PZU celuje w utrzymanie rentowności portfela w OC komunikacyjnym



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - PZU obserwuje spadki cen polis komunikacyjnych OC na rynku nawet o kilkanaście procent, ale spółka nie zamierza na razie wchodzić w walki cenowe w tym segmencie rynku. Celem jest utrzymanie rentowności tego portfela, poinformował członek zarządu i CFO Tomasz Kulik.

"O ile cały rok zamknęliśmy na przyzwoitym poziomie, to pomimo deklaracji naszej konkurencji widzimy w styczniu i lutym spadki cen polis OC. Konkurenci przeceniają się o kilkanaście, nawet 20%. My nie chcemy na razie podejmować decyzji, które nakręcą być może kolejne cykle wojny cenowej" - powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.

"Chcemy utrzymać naszą rentowność przy zachowaniu jak największego portfela. Widzimy na rynku rosnące koszty odszkodowań, zwłaszcza w OC, które te marże skracają. Bardzo uważnie obserwujemy to, co się dzieje. Nie będziemy chcieli na tym etapie wchodzić w żadne walki cenowe" - podkreślił CFO.

Kulik poinformował, że w ub. roku PZU zanotowało wzrost liczby czynnych umów w OC komunikacyjnym o 200 tys. r/r. Ich liczba sięga obecnie 9,1 mln.

"To, co jest szczególnie istotne to fakt, że te wzrosty są realizowane przy poprawiającej się rentowności, która wynosi ponad 94%, jeśli chodzi o wskaźnik mieszany w całej komunikacji. Odbudowaliśmy rentowność po 3 latach w każdym kanale. To jest realizacja zobowiązań dotyczących dbałości o wynik" - powiedział także CFO.

