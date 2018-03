ES-System spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu segmentu sterowania



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - ES-System spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu segmentu sterowania w najbliższych latach, natomiast udział oświetlenia LED w przychodach nie będzie już tak dynamicznie rósł, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

"Uważam, że segment sterowania utrzyma najwyższą dynamikę wzrostu w najbliższych latach, tak jak kiedyś było z udziałem rozwiązań LED" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

W 2017 roku, w sprzedaży krajowej, w ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym spółka osiągnęła 5,5% wzrostu r/r. Segment oświetlenia architektonicznego zanotował 0,2% wzrostu r/r, zewnętrznego 8,1% wzrostu r/r, a sterowania o 23,9% r/r. W segmencie oświetlenia awaryjnego sprzedaż spadła o 0,5% r/r.

Udział rozwiązań LED w sprzedaży ogółem wzrósł o 9,8 pkt proc. r/r do poziomu 72,1% w 2017 r.

"Dynamika wzrostu tego udziału nie będzie tak wysoka, jak w latach poprzednich, ale dalszy wzrost jest nieunikniony. Część klientów jest nadal zainteresowana rozwiązaniami konwencjonalnymi, ale projekty, jakie przyjmujemy do realizacji to głównie rozwiązania LED" - powiedział prezes.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

