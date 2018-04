Zarząd Play Communications podjął uchwałę o wypłaceniu akcjonariuszom okresową dywidendę w wysokości 2,57 zł za akcję, podała spółka. >>>>

CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC, podała spółka. Uzgodniona cena sprzedaży wynosi 68,5 mln zł. >>>>

Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro, podał bank. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej spółce z o.o., podała spółka. >>>>

Zarząd oraz rada nadzorcza Krka rekomendują przeznaczenie kwoty 92,9 mln euro z zysku za 2017 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy w wysokości 2,9 euro brutto na akcję, tj. o 5,5% więcej niż w ub. roku, podała Krka. >>>>

Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka. >>>>

Dekpol sprzedał 223 lokale w I kw. 2018 r. wobec 229 lokali w I kw. 2017 r. Jednocześnie rozpoznał 137 lokali wobec 48 rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. >>>>

Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka. >>>>

Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka. >>>>

Danwood Holding planuje obniżyć wskaźnik relacji długu netto do EBITDA skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych do poniżej 3x na koniec 2018 r. i do ok. 2x rok później, podała spółka. Na koniec 2017 r. dług netto/ EBITDA wynosił 4,6x. >>>>

Griffin Premium RE.. podpisał zobowiązanie z Growthpoint Properties Limited i Growthpoint Properties International Proprietary Limited, na podstawie którego Growthpoint zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, poinformowała spółka. To spowoduje, że Growthpoint i jego podmioty powiązane będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 30% kapitału zakładowego spółki. >>>>

e-Xim IT rozpoczął dziś ofertę publiczną 50 tys. akcji z której liczy na szacunkowo 2 mln zł, wynika z komunikatu spółki. W drugiej połowie roku spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect. >>>>

Zarząd ES-System rekomenduje przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz 9,1 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>