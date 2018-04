"Browar Jastrzębie to spółka założona w 2017 r., która planuje zrealizować inwestycję polegającą na budowie browaru rzemieślniczego, wykorzystując do tego posiadany majątek, m.in. nieruchomość, prawa własności technologii produkcji piwa oraz projektu wykonania instalacji technologicznej, a także wypracowany know-how. Po zakończeniu budowy browaru, co ma nastąpić w II kw. 2019 r., emitent rozpocznie produkcję wysokogatunkowego piwa na zlecenie browarów kontraktowych oraz pod marką własną" - czytamy w komunikacie.



Zarząd Browaru Jastrzębie oczekuje, że dzięki upublicznieniu spółki na rynku NewConnect będzie ona mogła efektywnie realizować założenia przyjętej strategii rozwoju i budować swoją rozpoznawalność zarówno wśród inwestorów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych oraz klientów, podano także.



"Rynek NewConnect stwarza możliwość pozyskania kapitału przez perspektywiczne spółki, które posiadają dobrze skonstruowany model biznesowy. Liczymy, że dzięki wejściu na alternatywny rynek będziemy mogli uwiarygodnić naszą spółkę oraz budować pozycję rynkową poprzez jeszcze lepszą transparentność. To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na naszą współpracę z kontrahentami oraz z innymi browarami" - powiedział prezes Piotr Piekarski, cytowany w komunikacie.



Strategia rozwoju spółki zakłada przede wszystkim oferowanie na rynku produktów i usług wysokiej jakości. Działalność Browaru Jastrzębie będzie skoncentrowana na produkcji i sprzedaży piwa, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów biznesowych: produkcji piwa na zlecenie browarów kontraktowych oraz produkcji i sprzedaży wysokogatunkowego piwa pod marką własną. Uzupełnieniem tych obszarów biznesowych będzie także oferowanie przez emitenta innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych, np. współtworzenie krótkich serii piwa wraz ze społecznością – klientów końcowych oraz nabywców kontraktowych, a także tzw. "kooperatywa piwna", wymieniono w informacji.



"Głównymi kanałami dystrybucyjnymi piwa marki własnej będzie jego sprzedaż poprzez małe sklepy, sklepy specjalistyczne, hurtownie rzemieślnicze oraz segment HoReCa, m.in. puby i restauracje" - podano również.



"Naszym głównym celem jest zbudowanie silnej marki oraz stworzenie własnego piwa. Będzie to oczywiście długotrwały proces, dlatego w początkowym etapie funkcjonowania browaru będziemy sprzedawali wolne moce produkcyjne browarom kontraktowym. Nastawiamy się głównie na współpracę z małymi sklepami, bowiem analizy rynkowe wskazują, że odpowiadają one za bardzo wysoki udział w sprzedaży piwa ogółem. Dodatkowo, piwo rzemieślnicze nie jest tak trwałe jak koncernowe, więc ważnym czynnikiem jest również duża rotacja. W naszym planie marketingowym chcemy się skoncentrować na bezpośrednim dotarciu do klientów" - podsumował Piekarski.



Na koniec stycznia 2018 r. kapitały własne emitenta wynosiły ponad 4,69 mln zł. Browar Jastrzębie podpisał już także kilka listów intencyjnych z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem długoterminowej współpracy w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych spółki do świadczenia usług warzenia piwa na zlecenie.



Browar Jastrzębie to spółka działająca w branży piwowarskiej.



