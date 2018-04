Zysk netto Ergisu spadł r: r do 20,75 mln zł w 2017 r.





Zysk operacyjny wyniósł 33,54 mln zł wobec 35,46 mln zł zysku rok wcześniej. Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Ergis odnotował 20,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 23,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Zysk operacyjny wyniósł 33,54 mln zł wobec 35,46 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2017 roku zyski były obciążone "niespotykanym" wzrostem kosztów wynagrodzeń. Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, wskazał w liście do akcjonariuszy prezes Tadeusz Nowicki.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,56 mln zł w 2017 r. wobec 695,56 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.(ISBnews)