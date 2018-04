Danwood zawiesił IPO z powodu niezadowalającej ceny zgłaszanej przez inwestorów



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii akcjonariusza sprzedającego nie odzwierciedla wartości i potencjału spółki, podał Danwood w aneksie do prospektu.

"Na podstawie postanowień prospektu, akcjonariusz sprzedający, w porozumieniu z globalnym koordynatorem oraz po konsultacji ze współprowadzącymi księgę popytu, podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty. Powodem zawieszenia oferty jest cena zgłoszona przez inwestorów instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii akcjonariusza sprzedającego nie odzwierciedla wartości fundamentalnej spółki i jej potencjału rozwoju" - czytamy w aneksie.

Nie zapadła decyzja w przedmiocie wskazania nowych terminów oferty. Zostaną one ustalone w terminie późniejszym, podano także.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczęła się 12 kwietnia od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznaczało, że wartość oferty publicznej mogła wynieść do 360 mln zł.

Oferta publiczna obejmowała wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych miało być do 20 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający mógł dodatkowo zaoferować do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający oferował więc łącznie do 24 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki.

Według harmonogramu, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych miała potrwać do 24 kwietnia. Na 13-23 kwietnia zaplanowano zapisy inwestorów indywidualnych. Nie później niż 24 kwietnia miała zostać opublikowana cena sprzedaży, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych - na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełniło Pekao Investment Banking S.A. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełniły: mBank S.A. oraz Wood & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).

W 2017 r. Danwood Holding miał 43,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 28,18 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 848,3 mln zł wobec 671,98 mln zł w 2016 r.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)