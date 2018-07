Asseco Poland wdroży w Banku Pekao narzędzie finansowania handlu



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland wdroży w Banku Pekao narzędzie finansowania handlu - Otwartą Platformę Finansowania (OPF), która m.in. wesprze obsługę faktoringową obecnych klientów banku i ułatwi pozyskanie nowych, podała spółka. Jest to jedno z pierwszych rozwiązań tego typu na polskim rynku, a planowane zakończenie wdrożenia to koniec pierwszego kwartału 2019 r.

"Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas wdrożeń rozwiązań bazujących na platformie omnichannelowej mogliśmy zaproponować klientowi kompleksowe rozwiązanie służące do obsługi produktów finansowania handlu. Wszystkie jego funkcjonalności są opracowane przez nas specjalnie na potrzeby tego projektu. Warto przy tej okazji podkreślić, że platforma została zaprojektowana zgodnie z podejściem „usercentered design" czyli tak, aby przede wszystkim spełnić potrzeby użytkownika końcowego" – powiedział zastępca dyrektora pionu banków komercyjnych, dyrektor departamentu usług, Asseco Poland Maciej Przybyła, cytowany w komunikacie.

Dzięki OPF klienci otrzymają m.in. możliwość korzystania z zaprojektowanych na potrzeby przedsiębiorstw miniaplikacji. Jedną z pierwszych, będzie dedykowana do przetwarzania i zarządzania fakturami zarówno od strony wystawcy, jak też odbiorcy. Z kolei pracownicy banku zyskają intuicyjne i szybkie narzędzie, w którym będą mieć pełną informację o klientach, zaakceptują złożone przez nich wnioski lub przygotują sprofilowaną ofertę marketingową. W istotny sposób przyspieszeniu ulegną zatem procesy obsługi obecnych oraz potencjalnych klientów. Z OPF będą mogły korzystać firmy z sektora korporacyjnego, średnich i małych przedsiębiorstw oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, czytamy także.

"Obecnie klienci oczekują od swojego banku czegoś więcej niż tylko korzystnej oferty handlowej. Istotne jest przy tym zaoferowanie im usług, dzięki którym w wygodny, szybszy i co najważniejsze bezpieczny sposób przeprocesują swoje dokumenty finansowe. Platforma dostarczana przez Asseco, będzie wspierać usługi faktoringowe dostarczane dla obecnych klientów oraz pomoże nam również pozyskać nowych" – powiedział dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej Banku Pekao Piotr Karwiński, cytowany w komunikacie.

Nowe rozwiązanie zostanie stworzone na bazie platformy omnikanałowej, wykorzystującej wybrane moduły systemów Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP) oraz Asseco Advisory Banking Platform (Asseco ABP).

(ISBnews)