Nextbike Polska ma umowę na system rowerów publicznych w woj. łódzkim



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike to niemal 24 mln zł brutto.

Spółka ma 105 dni od dnia podpisania umowy na realizację jej II etapu, czyli dostawę stacji rowerowych wraz ze wszystkimi 1 002 rowerami. I etap umowy, na którego realizację jest 60 dni, obejmuje dostawę i montaż 15 parkingów rowerowych oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów, podano w komunikacie.

Umowa będzie obowiązywała przez 6 lat od dnia wdrożenia II etapu, bez przerw sezonowych. W jej ramach 10 gmin województwa łódzkiego będzie korzystało z rowerów miejskich.

"Rowerowe Łódzkie" to pierwszy w Polsce, regionalny system bikesharingowy, łączący dwa środki transportu: rower i pociąg. Jego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. System będzie się składał z wypożyczalni rowerów w poszczególnych gminach. Będą one położone m.in. przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

"Oferta spółki zależnej Nextbike Polska była najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. To praktyczna realizacja idei transportu intermodalnego, wygodnego połączenia różnych środków transportu publicznego w jedną podróż. Użytkownicy będą mogli podjechać rowerem do wybranej stacji kolejowej i przesiąść się do pociągu, a następnie kontynuować podróż rowerem w kolejnym mieście. Tym samym transport publiczny staje się jeszcze bardziej konkurencyjny wobec prywatnych samochodów. Cieszymy się, że będziemy realizować ten innowacyjny projekt, który służyć będzie mieszkańcom aglomeracji łódzkiej"- skomentował prezes Nextbike Polska Robert Lech, cytowany w komunikacie.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)