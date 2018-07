Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play.



"Ponadto Play i Ericsson zawarły porozumienie o współpracy pomiędzy Play i ośrodkami badawczo-rozwojowymi firmy Ericsson w Polsce, zlokalizowanymi w Krakowie i Łodzi, w których Ericsson zatrudnia dużą grupę ekspertów ds. rozwoju sieci radiowej" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, rozbudowa sieci z zastosowaniem Ericsson Radio System, pomoże Play zwiększyć zasięg mobilny internetu szerokopasmowego w całym kraju, co w efekcie znacząco poprawi poziom satysfakcji klientów Play.



"Play jest operatorem budującym największą liczbę stacji radiowych w tym roku, a nasza prędkość transmisji danych została ostatnio uznana za drugą najlepszą w Polsce. Z perspektywy naszych inwestycji, zarówno w istniejącą technologię, jak i w przyszłe technologie, z przyjemnością rozszerzamy naszą współpracę z firmą Ericsson na obszar sieci radiowej. Play zyskał solidnego partnera, który pomoże nam przyspieszyć dalszą rozbudowę naszej własnej sieci telekomunikacyjnej, a następnie będzie nas wspierał w ewolucji naszej sieci" - powiedział CEO Play, Jean-Marc Harion, cytowany w komunikacie.



Wybór firmy Ericsson na dodatkowego dostawcę sieci oznacza, że Play zyskał partnera, będącego jednym ze światowych liderów w zakresie sieci radiowych i systemów OSS, który wesprze Play w ukończeniu strategicznego projektu budowy własnej ogólnokrajowej sieci mobilnej. Plany sieci Play pozostają bez zmian – ukończenie budowy sieci radiowej do końca 2020 roku, co przełoży się na zmniejszenie kosztów roamingu krajowego jednocześnie zapewniając najlepszą obsługę klientów Play, podano także.



„Dla firmy Ericsson to bardzo ważne zwycięstwo w rynku europejskim. Dzięki niemu znacząco zwiększymy nasz udział w polskim rynku. Wdrażając nasz najlepszy w swojej klasie system radiowy następnej generacji i rozwiązania OSS, przyczynimy się do dalszej skutecznej ekonomicznie rozbudowy sieci Play jednocześnie zapewniając najwyższy poziom usług dla klientów" - powiedział Senior Vice President i szef Ericssona w Europie i Ameryce Łacińskiej Arun Bansal, cytowany w osobnym komunikacie.



Play dysponuje już siecią ponad 6 000 własnych stacji bazowych w całej Polsce wyposażonych w najnowszy technologicznie sprzęt. Współpraca z Ericssonem nie tylko zapewni wsparcie tego projektu, ale w dłuższej perspektywie pozwoli także na realizację projektów zapewniających ewolucję systemów 4G do 5G. Urządzenia oferowane przez Ericsson są przygotowane na wdrożenie rozwiązań 5G.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)